النشرة الدينية.. دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر شعبان.. الأزهر: الإمام الأكبر ليس له أي صفحات على السوشيال.. وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالشرقية لمخالفة قرار غلق المساجد

النشرة الدينية

دار الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر شعبان

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالشرقية لمخالفة قرار غلق المساجد

الأزهر: الإمام الأكبر ليس له أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

دعاء شيخين على الهواء لرفع بلاء فيروس كورونا

خالد الجندي يكشف عن فيروس لا يمكن الشفاء منه





نشر القسم الديني، بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي.





استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء 29 الموافق رجب 1441هـ الموافق 24-3-2020م.





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء الموافق 25 مارس، هو الأول من شهر شعبان لعام 1441 هجرية.





وأنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة توفيق أحمد فؤاد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية لقيامه بفتح المسجد وإلقاء درس به وامتناعه العمدي عن تنفيذ تعليمات الأوقاف بغلق المساجد في هذه الآونة.





ووجه وزير الأوقاف، مديرية أوقاف الشرقية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الشرقية بعمل بلاغ لمعالي النائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.





وأعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».





وتوجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدعاء على الهواء، من أجل رفع البلاء عن المواطنين.





وقال رمضان عبد المعز، على فضائية "دي إم سي"، في دعائه "اللهم يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء، ويا سميع الدعاء، ارفع عنا الوباء والبلاء يا ذا المن والعطاء، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين.





وتابع: اللهم امسح على كل مريض بيمينك الشافية واجمع له بين الأجر والعافية، اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما، اللهمم ادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، احفظنا بحفظك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء.





وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروسًا لا يمكن الوقاية منه وهو السوشيال ميديا الذى يروج للشائعات التى تصيب الناس بالذعر.





وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الناس بقيت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".





وأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أن الجريمة التى ترتكب فى حق الوطن هى الاختلاط بالناس فى التجمعات، وتعتبر أشد من الخيانة او ارتكاب جرائم إرهابية.





وتابع: "الشخص المصاب بفيروس كورونا ويعلم هذا، ويختلط بالناس يرتكب جريمة خطيرة ضد الوطن، لأن هذا الفيروس يمكن يدمر بلد باكملها، مفيش قنبلة تعمل كده، الفيروس ده يودى بمئات الآلاف من البشر نتيجة إن شخص تنقل بين الناس بلا مبالاة".



