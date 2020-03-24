تخلص منها فورا.. 4 حيل تخلصك من رائحة الفم الكريهة





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد التدخين من الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى رائحة كريهة فى الفم بالإضافة إلى أنه يسبب أضرارا بالغة الأثر باللثة و يعاني الكثير من رائحة الفم الكريهة التي تصدر خلال التنفس وهناك امراض اخري تكون سبب الرائحة الكريهة



إليك حيل تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة



1. أوراق النعناع ..يترك فمك يشعر بالانتعاش ويمكن أن يخفي رائحة الفم الكريهة أيضًا.



2 . الزنجبيل ..يمكنك مضغ بعض قطع من الزنجبيل لتحطيم الرائحة الكريهة الموجودة في فمك.



3 .القرفة.. تحطم المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم.. إلى جانب ذلك، يعطي الفم رائحة لطيفة.



.4 البقدونس ..يساعد البقدونس في تحطيم مركبات الكبريت، مما يجعله عاملًا فعالًا في مكافحة رائحة الفم الكريهة