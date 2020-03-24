AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تخلص منها فورا.. 4 حيل تخلصك من رائحة الفم الكريهة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:31 م
رائحة الفم
رائحة الفم
Advertisements
لمياء الياسين
رائحة الفم الكريهة  تشكل مصدر إزعاج للكثيرين  وهناك بعض الأمراض تؤدى إلى رائحة الفم غير المستحبه كأمراض الكبد و الكلى والجهاز التنفسي

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد التدخين من الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى رائحة كريهة فى الفم بالإضافة إلى أنه يسبب أضرارا بالغة الأثر باللثة ويعاني الكثير من رائحة الفم الكريهة التي تصدر خلال التنفس وهناك امراض اخري تكون سبب الرائحة الكريهة

إليك حيل تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة

1. أوراق النعناع ..يترك فمك يشعر بالانتعاش ويمكن أن يخفي رائحة الفم الكريهة أيضًا.

2 . الزنجبيل  ..يمكنك مضغ بعض قطع من الزنجبيل لتحطيم الرائحة الكريهة الموجودة في فمك.

3 .القرفة.. تحطم المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم.. إلى جانب ذلك، يعطي الفم رائحة لطيفة.

 .4 البقدونس  ..يساعد البقدونس في تحطيم مركبات الكبريت، مما يجعله عاملًا فعالًا في مكافحة رائحة الفم الكريهة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: لمصر دور كبير في تسليط الضوء علي إمكانيات القارة الإفريقية.. فيديو

خبيرة شئون أوروبية: بريطانيا تحتاج لفتح أسواق جديدة في إفريقيا ..فيديو

رائحة الفم الكريهة تنذر بإصابتك بهذه الأمراض.. جير الأسنان أبرز أسبابها عند الأطفال.. و7 حيل للتخلص منها

فيديو جراف.. رد فعل بيل جيتس على خطوبة ابنته من شاب مصري

سوهاج الجامعي تنهي قوائم الانتظار لمرضى زراعة القوقعة بتكلفة 18 مليون جنيه

هل ضروري الوضوء قبل الاغتسال

ترشيحاتنا

قراران جديدان لرئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تتخذ جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر.. فيديو

ترامب يستغيث برئيس كوريا الجنوبية.. والأخير يحرجه

إعلان حالة الطوارئ في الكونغو

ليفربول يجبر أعداءه على الاعتراف بالحقيقة بالمرة

بعد ظهوره في الصين .. حقائق مهمة عن فيروس هانتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور