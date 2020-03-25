الحكومة تحصن الشعب من كورونا بـ حظر تجول.. وبرلمانيون: الفيروس يراك وأنت لا تراه.. وعقوبات رادعة للمحرض على النزول في ساعات الحظر

- تشريعية النواب: تطبيق حظر التجول يصب في صالح المواطن
- بعد حظر التجول.. محلية النواب: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في المقام الأول
- صوت الشعب: قرار حظر التجول هدفه حماية المواطنين والحفاظ عليهم من انتشار كورونا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمُجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى 100، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".
وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من 5 مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.
وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".
وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".
من جانبه، أشاد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تطبيق حظر التجوال واتخاذ الإجراءات الاقتصادية لدعم الفئات والشعب والمعاشات وغيرهم، مؤكدًا جميعها تصب في صالح المواطن بشكل كبير.
وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العقوبات التي أعلن عنها رئيس الحكومة التي تبدأ بغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس مقبولة جدًا ودليل علي ذلك ما نشهده الآن في الشوارع من عدم تكدس مثل السابق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الطوارئ به عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه أن يحرض أحد على النزول في ساعات الحظر التجوال، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات لأن هذه العقوبات صارمة ولا ترحم احد في ظل انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.
وتابع النائب حديثة: "فيروس كورونا يراك وأنت لا تراه وإذا أصابك لن يرحمك في حين سهولة تفادي هذا الفيروس من خلال التعليمات التي أعلن عنها وزارة الصحة والضوابط المتخذة من جانب الحكومة".
فيما أشادت مني جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بجهود الحكومة التي تجلت في تطبيق عدد كبير من القرارات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا والتي كان ابرزها حتى الآن حظر التجوال من الساعة 7 مسائً إلى الساعة السادسة صباحًا.
واكدت "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن في المقام الأول ولا يشغلها أي شيء آخر عنها، لافتة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ عدد كبير من الخطوات الإيجابية التي تساهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وهي إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص وغلق كافة المحال وتعليق الدراسة 15 يومًا وغيرها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحكومة قدمت كافة الدعم وجاء الآن دور المواطن الذي من المفترض أن يتحمل المسؤولية ويجلس في بيته ويتابع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل التصدي لـ فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي المواطنين لفترة 6 أشهر إلى سنة تقريبا، وتابعت حديثها: "لا داعي للقلق أو شراء كميات كبيرة فالسلع موجودة وبوفرة".
كما أشاد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب بالقرارات الهامة التي أصدرها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي مقدمتها حظر التجوال، مشيرا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أضاف "البراوي" في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء :إن الدولة المصرية بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة اتخذت حزمة إجراءات قوية وفعالة للتعامل بجدية ووضوح وشفافية مع هذا الفيروس الخطير الذي ضرب العالم كله.
أشار رئيس الحزب إلى أن الكرة الآن في ملعب الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدًا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وعلية ليس فقط الالتزام بهذه القرارات الضرورية والملحة ولكن أيضا مساعدة الدولة ونفسك وأسرتك وجيرانك وأصدقائك بتنفيذ إرشادات الوقاية للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه حتى نعدي هذا الوباء بأقل الخسائر الممكنة.