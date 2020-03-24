مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقنا







لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات جيرة في قرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز دشنا، يفيد مصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بقرية فاو غرب بدشنا.



انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الاشتباكات، و ضبط المتهمين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دشنا المركزي، و أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



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