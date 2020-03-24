AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقنا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقنا


لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات جيرة في قرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز دشنا، يفيد مصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين،  في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بقرية فاو غرب بدشنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الاشتباكات، و ضبط المتهمين.

تم نقل الجثة والمصابين  إلى مستشفى دشنا المركزي، و أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


اقـرأ أيضًا..

لمواجهة كورونا.. مطهرات ومناديل للموظفين أثناء صرف رواتبهم من الـ ATM بقنا..صور
https://www.elbalad.news/4229003

يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط

https://www.elbalad.news/4228954

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط

لمواجهة كورونا.. مطهرات ومناديل للموظفين أثناء صرف رواتبهم من الـ ATM بقنا..صور

حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا

ترشيحاتنا

بعد خلافات زوجية .. العثور على جثة فنانة شابة مشنوقة في شقتها

بشرى سارة من وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع الخاص.. فيديو

هانتا فيروس.. وفاة صيني بمرض معدي جديد في مدينة ووهان

أخبار النادي الأهلي اليوم.. الخطيب ينهي أزمة عاشور.. حقيقة رحيل أجايي.. مفاجآت صادمة في مفاوضات أحمد فتحي

كل شيء وارد.. وزيرالتعليم العالي يكشف عن إمكانية تأجيل العام الدراسي الحالي ..فيديو

فستان لامع وعلى الموضة.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور