رئيس المحكمة يوضح من يحق له الطعن على دستورية القانون ..فيديو

قال المستشار سعيد مرعي محمد، رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن لكل فرد في المجتمع الحق إذا شعر أن هناك قانونا ما مخالف للدستور أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا ولكن عبر إجراءات محددة.









وأضاف سعيد مرعى ، خلال حواره في برنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن المشرع عند وضع دستور 71 أنشأ المحكمة الدستورية العليا وأعطاها اختصاصا برقابة القضايا على دستورية القانون، وقام بإحالة قانون إنشاء المحكمة ليحدد كيف تمارس المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص.









وأوضح سعيد مرعى، أن المشرع كان أمامه طريقان قبل أن يقر النص للرقابة على دستورية القانون وهذا كان يترتب عليه كم هائل من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا لأن المشرع فضل أن يأخذ بطرق الدفع.









وتابع أن طريق الدفع هو أن يلجأ الشخص للمحاكم العادية ويرفع دعواه كفرد والمحكمة تنظر بموضوعية وهنا أنشأ المشرع طريقين لممارسة الرقابة على دستورية القانون.









واستكمل أن المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى قد ترى أن نصا ما أو النص المراد تطبيقه على الدعوى به مخالفة للدستور وقتها توقف الفصل في الدعوى الموضوعية وتحيل الملف إلى المحكمة الدستورية العليا.