مصرع مسن عقب انهيار جزء من عقار بدمياط

لقي شخص مصرعه مساء اليوم في حادث انهيار جزء من منزل بمنطقة منية دمياط،حيث تلقي اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط ، بلاغا يفيد بانهيار جزء من أحد المنازل ومصرع مواطن.





كانت قد تلقت الحماية المدنية بدمياط إخطار من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من منزل بمنطقة منية مرحبا التابعة لقسم شرطة ثان دمياط على أحد الأشخاص ما تسبب فى وفاته.