مصرع مسن عقب انهيار جزء من عقار بدمياط

لقي شخص مصرعه مساء اليوم في حادث انهيار جزء من منزل بمنطقة منية دمياط،حيث تلقي اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط ، بلاغا يفيد بانهيار جزء من أحد المنازل ومصرع مواطن.
كانت قد تلقت الحماية المدنية بدمياط إخطار من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من منزل بمنطقة منية مرحبا التابعة لقسم شرطة ثان دمياط على أحد الأشخاص ما تسبب فى وفاته.
على الفور انتقل رجال الإسعاف والحماية المدينة لمكان الحادث وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى.
وتبين أن المتوفى يدعى سعد حسنين يبلغ من العمر 75 سنة ـولقي مصرعه على الفور قبل وصوله للمستشفى.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.