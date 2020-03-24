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الصحة تعلن خبرا سار لـ مصابي الأمراض المزمنة والأطفال الرضع

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:30 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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البهي عمرو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تتعامل بإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه تم الاستعانة بـ الفريق الطبي لحملة 100 مليون صحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، إلى أن وزارة الصحة أمرت اليوم بصرف أدوية الأمراض المزمنة للمرضى، وصرف البان الأطفال  لثلاثة أشهر مقبلة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن كل الاجراءات الجديدة هدفها تقليل الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، الحكومة تدعم جهود وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، إلى أن المواطنين سيتلقون الخدمات الصحية فى أماكنهم، ووزارة الصحة ستوفر ذلك فى كل قرية.


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