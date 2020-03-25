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برلمان

برلماني: تطبيق القانون يستهدف الصالح العام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:35 ص
البرلمان
البرلمان
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فريده محمد
قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي تستهدف التقليل من  الإصابات لحماية جميع أفراد المجتمع وتحقيق الصالح العام.

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي من القرارات هي صحة المواطن حيث رفعت شعار المواطن أولا و الدولة لم تتحدث عن  الآثار الاقتصادية التي ستلحق بالدولة و اهتمت بالمواطن أولا و ذلك ظهر في  تأجيل المدارس و بخلاف الحديث عن  تعويض العمالة الموسمية بخلاف رصد مبالغ ضخمة لحماية صحة  المصريين.

وأوضح "الحسيني" أن الدولة بقراراتها القديمة والجديدة تحاول تقليل الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المواطن على كافة المستويات الصحية و التعليمية و الاقتصادية لا  لافتا الى الاستنفار الذي أعلنته كافة الوزارات لحماية المواطن والعمالة  الموسمية بخلاف تخفيض الضرائب وحماية أصحاب المعاشات و الحماية الصحية لكافة المواطنين.

ووجه النائب الشكر للقوات المسلحة و الشرطة و الأجهزة المحلية التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات  حيث  يتحملون المسئولية في محاربة الغلاء و جشع التجار بخلاف ضبط الأسواق وتطبيق الحماية الاجتماعية.

وقال الحسيني،  إن تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة يؤكد اننا امام دولة قانون ومؤسسات و يستهدف حماية هيبة الدولة وعلى المواطن يلتزم جميع القرارات حتى تمر الفترة الحرجة.

يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".


وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.    


وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".

وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".
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