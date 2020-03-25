برلماني: تطبيق القانون يستهدف الصالح العام

قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي تستهدف التقليل من الإصابات لحماية جميع أفراد المجتمع وتحقيق الصالح العام.





وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي من القرارات هي صحة المواطن حيث رفعت شعار المواطن أولا و الدولة لم تتحدث عن الآثار الاقتصادية التي ستلحق بالدولة و اهتمت بالمواطن أولا و ذلك ظهر في تأجيل المدارس و بخلاف الحديث عن تعويض العمالة الموسمية بخلاف رصد مبالغ ضخمة لحماية صحة المصريين.





وأوضح "الحسيني" أن الدولة بقراراتها القديمة والجديدة تحاول تقليل الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المواطن على كافة المستويات الصحية و التعليمية و الاقتصادية لا لافتا الى الاستنفار الذي أعلنته كافة الوزارات لحماية المواطن والعمالة الموسمية بخلاف تخفيض الضرائب وحماية أصحاب المعاشات و الحماية الصحية لكافة المواطنين.





ووجه النائب الشكر للقوات المسلحة و الشرطة و الأجهزة المحلية التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات حيث يتحملون المسئولية في محاربة الغلاء و جشع التجار بخلاف ضبط الأسواق وتطبيق الحماية الاجتماعية.





وقال الحسيني، إن تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة يؤكد اننا امام دولة قانون ومؤسسات و يستهدف حماية هيبة الدولة وعلى المواطن يلتزم جميع القرارات حتى تمر الفترة الحرجة.





يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



