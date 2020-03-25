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توك شو

بالكمامة.. هكذا طل مذيعو «MBC» على الجمهور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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عادل نصار

طلَّ فريق عمل نشرة التاسعة من المذيعات في قناة "mbc" على المشاهدين مرتدين كمامات وقفازات و«الجوانتي»، في ظل تصاعد أزمة تفشي وباء كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

ويهدف المذيعون من هذا الأمر توصيل رسالة للجمهور بخطورة المرحلة وفيروس كورونا وضرورة اتباع التعليمات والإرشادات لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

فيما قال المذيع السعودي حمود الفَايز: "نشرة التاسعة تبدأ برسالة مفادها كن متعاونًا في انحصار فيروس كورونا لا سببًا في انتشاره"،

ونصحت المذيعة اللبنانية غوي إبراهيم، المتابعين، قائلة :"علينا اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لسلامتكم وسلامة من حولكم".

يعيش العالم في هلع وحرب حقيقي ضد فيروس كورونا اللعين الذي تسبب في حصد أرواح العشرات حول العالم وإصابات تقدر بمئات الآلاف.

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