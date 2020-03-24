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رياضة

رمضان صبحي يوضح طبيعة علاقته بـ مططفى محمد نجم الزمالك

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:35 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أن علاقته بمصطفى محمد مهاجم الزمالك ليست تمثيلا كما يعتقد البعض.

وقال رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 أن علاقته قوية بمصطفى محمد وجميع لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي، مشددا على أن اللاعبين كانوا يتجمعون بغرفته قبل التدريب كل يوم وعلاقتنا كانت مميزة للغاية، وتعاهدنا أن نقدم أكبر مجهود حتى نقنع الجماهير بأحقيتنا في التواجد بالأولمبياد.

وقال إن الحضور الجماهيري كان له دور إيجابي خلال فعاليات البطولة التي احتشد فيها الجمهور بالشكل الأكبر في المباريات الفاصلة.
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