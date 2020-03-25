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توك شو

صيدلي يوضح من هو المسئول عن ارتفاع أسعار الكمامات الطبية.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف هلال، صيدلي، إن شركات المستلزمات الطبية هي المسئولة عن ارتفاع الأسعار، والصيدليات وسيط بين الشركة والمستهلك فقط.

وأضاف الدكتور أشرف هلال خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الصيدليات لا تستطيع التحكم فى أسعار المستلزمات الطبية والأدوية نهائيا.

وتابع الدكتور أشرف هلال، أن أسعار الكمامات الطبية كان فى البداية وقبل الأزمة تتداول العلبة كاملة بـ 13 جنيها أصبحت الان بـ 260 جنيهًا وهذا شئ لا يتقبله العقل نهائيا.

وأوضح الدكتور أشرف هلال، أن الجوانتى الطبي كانت تباع العلبة بـ 45 جنيها فى السابق وأصبح الأن سعرها إلى 120 جنيهًا.

وأشار إلى أن، هناك بعض الصيادلة يقومون بتخزين المستلزمات الطبية لبيعها بسعر أكثر من السابق ولكن ليس الجميع يفعل ذلك والقليل من يفعل ذلك من أجل الكسب المالى الكثير.
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