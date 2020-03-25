شاهد.. أول صور مسربة لـ كاتي بيري وهي حامل

رغم محاولتها للتخفي، إلا أن المطربة العالمية كاتي بيري قد ظهرت أخيرًا ومعالم الحمل ظاهرة عليها، بعد ما أعلنت عن أول حمل لها في وقت سابق من شهر مارس الجاري.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الفنانة التي ترشحت 13 مرة لجائزة جرامي، قد خرجت بإطلالة شبابية مُرتدية رداءً فضفاضاً ولكن لم يمنع من ظهور بطنها المنتفخ نتيجة الحمل في الشهور الأولى.









ولم يسير معها زوجها الفنان أورلاندو بلوم، حيث سار في نفس الطريق ولكن ممسكا بالكلب الخاص به.





وعلى الرغم من مظهرها المُتخفي إلا أنه تمت ملاحظتها وتصويرها من قبل مجموعة من الشباب خارج محطة الوقود بالقرب من السوبر ماركت التي قصدته.





وعلى الرغم من سخرية البعض من ملابسها المريحة إلا أن التيشيرت التي ارتدته، رمادي اللون يبلغ ثمنه 240 جنيهًا إسترلينيًا، وهو من العلامة التجارية الشهيرة توب شوب.