مفيش هزار.. محافظ المنوفية يشدد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ العقوبات.. وشن حملات تموينية وتفتيشية لضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية





وكان ذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع أي تداعيات لانتشار فيروس كورونا وما يتبع ذلك من آثار .





أمس الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وكذا إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين.





كما سيتم غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً إلي السادسة صباح اليوم التالي، والغلق الكامل أيام الجمعة والسبت ويستثني من ذلك المخابز والصيدليات والمحال البقالة والسوبر ماركت، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، وغلق المقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكافة الأنشطة الترفيهية بالمحافظة.





كما تضمن القرار، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري، المرور، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، الجوازات طول هذه المدة، ويستثني من ذلك الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات، مؤكدًا استمرار العمل بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يومًا إضافية، ويستثنى من ذلك المستشفيات والعاملون بها، وكذا تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات 15 يوما لمدة إضافية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات .





وأشار محافظ المنوفية، إلى أن اتخاذ الإجراءات تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان بما يضمن سلامة المواطنين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المنوفى، كما ناشد المحافظ جميع المواطنين اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا ثقته البالغة في تجاوب المواطن المنوفي.



