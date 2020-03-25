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مفيش هزار.. محافظ المنوفية يشدد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ العقوبات.. وشن حملات تموينية وتفتيشية لضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:01 ص
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محمد امين
محافظ المنوفية يشدد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ العقوبات
- غلق "سايبر" لخرق التعليمات الاحترازية في تلا
ضبط مصنع لإنتاج الكحول والمطهرات في شبين الكوم
شن حملات تموينية وتفتيشية لضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة، بالبدء في تنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وكان ذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع أي تداعيات لانتشار فيروس كورونا وما يتبع ذلك من آثار.

أمس الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وكذا إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين.

كما سيتم غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً إلي السادسة صباح اليوم التالي، والغلق الكامل أيام الجمعة والسبت ويستثني من ذلك المخابز والصيدليات والمحال البقالة والسوبر ماركت، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، وغلق المقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكافة الأنشطة الترفيهية بالمحافظة.

كما تضمن القرار، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري، المرور، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، الجوازات طول هذه المدة، ويستثني من ذلك الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات، مؤكدًا استمرار العمل بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يومًا إضافية، ويستثنى من ذلك المستشفيات والعاملون بها، وكذا تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات 15 يوما لمدة إضافية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن اتخاذ الإجراءات تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان بما يضمن سلامة المواطنين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المنوفى، كما ناشد المحافظ جميع المواطنين اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا ثقته البالغة في تجاوب المواطن المنوفي.

كما أعلن محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العام والمولات التجارية وعدم تداول الشيشة بنطاق المحافظة ، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
وشن مجلس مدينة تلا حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ومحلات الملابس للتأكد من غلق المحال وفق قرار الحظر الذي صدر من رئيس الوزراء.

وتم إغلاق سايبر للأجهزة الإلكترونية بالمدينة بسبب خرق وقت الحظر وفتح المحل في الأوقات الممنوعة.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر بيانا بفرض حظر التجوال من السابعة مساء حتي السادسة صباحا وغلق جميع المحلات والمقاهي. 

بينما تم شن حملة تفتيشية بقرى المركز وبالتعاون مع مباحث التموين بشبين الكوم وإدارة التفتيش الصيدلى  بمديرية الصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مخالف بقرية ميت العبسى لتصنيع وتعبئة الكحول والمطهرات وكذا أدوية مجهولة المصدر ، وتم مصادرة جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المحافظة لضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وشدد على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وفى ظل تداعيات هذه الأزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد .

كما ناشد المحافظ المواطنين مساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية والإبلاغ عن أى مخالفات أو استغلال من قبل التجار عن طريق غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاتخاذ اللازم.

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