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منوعات

أكبر موقع إباحي في العالم يرصد تبرعات طبية لـ 4 دول لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن موقع إباحي كبير تبرعه للمساعدة في أزمة تفشي فيروس كورونا في مدينة نيويورك الأمريكية، أكثر المدن الأمريكية تضررا من الفيروس.

وبحسب "نيويورك بوست"، تبرع موقع "بورن هاب" عملاق المواقع الإباحية بـ 50 ألف كمامة طبية للموظفين الصحيين في مدينة نيويورك الذي يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة.

كما قرر الموقع إتاحة محتواه الإباحي بالكامل مجانا بسبب أزمة تفشي كورونا.

وأوضح الموقع أن التبرع بالكمامات يعد جزءا من خطة إغاثية لمساعدة العاملين في المجال الطبي، في نيويورك في Big Apple وأماكن أخرى تواجه نقصا في معدات الحماية، ما يهدد السلاح الأول لمواجهة الفيروس المتمثل في الأطقم الطبية.

وذكرت الصحيفة أن الموقع سلم بالفعل الكمامات بالكامل إلى عدة جهات.

وأضافت الشركة المالكة للموقع أنها تتبرع بخمسين ألف يورو (حوالي 54 ألف دولار) لمساعدة المنظمات الطبية في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا على شراء أقنعة ومعدات طبية إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع المذكور يحتل المركز 31 عالميا بين أكثر المواقع زيارة في العالم، والأول على مستوى المواقع الإباحية بحسب "أليكسا"، ومقره الرئيسي في كندا.
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