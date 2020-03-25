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سيارات

الصين تعيد فتح وكالات السيارات أمام الجمهور بعد محاصرة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت الحكومة الصينية إعادة فتح وكلاء السيارات الجديدة في جميع أنحاء الصين أبوابها للجمهور مرة أخرى، بعد فتحها أمس جزئيا، بسبب مُحاصرة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من استمرار التخوف منه.

وبالفعل 91% من وكلاء السيارات الجديدة في الصين فتحوا أبوابهم للجمهور مرة أخرى، على الرغم من استمرار الخوف من فيروس كورونا لبعض الوكالات.

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ووصل عدد الزوار داخل صالات العرض بعد فتحها مرة اخرى بنسبة 53% فقط مقارنة بالعدد العادي، مع اختلاف عدد الزوار داخل صالات العرض لكل علامة تجارية .

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية ، ان بعض المدن تشجع الناس على العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن من غير المرجح أن تعود ثقة المستهلكين في شراء السيارات إلى وضعها الطبيعي قبل نهاية مارس الجارى .

كما أنه لا تزال 9.2% من الوكلاء مغلقة حتى اليوم وذلك بسبب فشلها في الحصول على موافقة من الحكومة الصينية على إعادة الفتح، وهو الأمر الذي يتطلب من الشركات تزويد العملاء والموظفين على حد سواء بموارد حماية كافية، أما بالنسبة لمبيعات السيارات .

وقد انخفضت بنسبة 47% في الصين خلال النصف الأول من شهر مارس، حيث أدى الوباء إلى وقف معظم أنشطة المستهلكين والأعمال في جميع أنحاء البلاد.

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