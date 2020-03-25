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برلماني: طالبت رئيس الوزراء بتأجيل دفع فاتورة الكهرباء والمياه مارس وأبريل.. تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الطلب الذي تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى؛ لتأجيل فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين بسبب أزمة كوفيد 19.

وقال "أبو طالب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء أمس، الثلاثاء، إنه طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإرجاء تحصيل فواتير الغاز والماء عن شهري مارس أبريل، مشيرا إلى أن هذا الطلب كان بدافع الحفاظ على صحة المصريين ولأهداف معيشية أيضًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، "لم أتحدث عن إعفاء ولكن إرجاء؛ لأن مواطنين كثيرين يعملون باليومية، والتحصيل على مدة 6 أشهر وبعد انتهاء الأزمة"، لافتا إلى أن الدولة تمر بمرحلة صعبة وعلينا جميعا التكاتف لعبورها". 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ ألاف جنيه وتنتهي بالحبس.

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