نوال الزغبي تتجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة بـ القوية.. فيديو

حققت أغنية "القوية" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 3 مليون و9 آلاف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.





أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.



