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توك شو

مرحلة الطبطبة انتهت.. خبير أمني عن قرار حظر التجوال من الغد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:01 ص
رئيس الحكومة
رئيس الحكومة
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البهي عمرو

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المظاهرات التى تمت أمس فى الاسكندرية جاءت بناء على دعوات من الجماعات الإرهابية.


وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن قوات الأمن تعاملوا بكل قوة مع من قام بتلك المظاهرات، وأنه تم القبض على أعداد من المتظاهرين.


وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن المتظاهرين المقبوض عليهم سيتم تطبيق القانون عليهم وعلى من حرضهم للخروج للشارع.


وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جميع المواطنين عليهم الاستجابة لتعليمات الحكومة، معلقًا " مرحلة الطبطبة انتهت والقانون سيطبق بكل قوة من الغد".

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الشخص الذى يتعامل بكل استهتار مع قرارات الحكومة سيطبق عليه القانون وأكد أن أقل عقوبة ستكون 4000 جنيه غرامة.

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