رقم قياسي جديد لـ لامبورجيني بالرغم من تحديات كورونا.. تعرف عليه

سجّلت شركة ’أوتوموبيلي لامبورجيني ‘ (Automobili Lamborghini S.p.A.) الايطالية لصناعة السيارات الرياضية خلال السنة المالية 2019 مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلامة التجارية الذي يمتدّ لـ56 سنة ، من حيث المبيعات والإيرادات والربحية ، وحققت أفضل نتائج لها على الإطلاق بمختلف النواحي .





وصرح الرئيس والمدير التنفيذي ستيفانو دومينيكالي، لشركة ’أوتوموبيلي لامبورجيني خلال تصريحات صفية له "تابعت ’ لامبورجيني ‘ تاريخها المستدام من النمو في السنة المالية 2019، وقد سجّلت مستويات مرتفعة تاريخية فيما يتعلّق بكل أرقام الأعمال الرئيسية. وبينما نحتفي بهذه الأرقام، علينا أن نشير إلى الظروف الاستثنائية التي نواجهها الآن، من الناحيتين البشرية والمؤسّساتية على حد سواء، وذلك بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا."





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وأضاف ستيفانو دومينيكالي خلال تصريحاته : "إن بلادنا تعيش ظرفًا لم يكن لأحد أن يتوقّعه، وبالنيابة عن الشركة أودّ أن أتقدّم بالشكر إلى كل الناس، وبالأخص أولئك في الخدمة، القطاعين الطبي والصحي، المؤسّسات المختلفة والقوى الأمنية، الذين يساهمون جميعًا بفعالية عالية في إدارة هذه الأزمة بشكل متميّز."





وتابع الرئيس والمدير التنفيذي للشركة : "خلال أيام قليلة فقط تبدّلت عاداتنا وعلاقاتنا الاجتماعية بشكل كبير، وهذا المشهد ينعكس في مختلف أنحاء العالم. وعلينا أن نكون جاهزين للتفاعل بسرعة مع هذه الظروف الجديدة، وذلك بشكل عقلاني وفعّال. إن البداية الممتازة للعام 2020، والتي تتأكّد عبر أرقام المبيعات في أول شهرين، تمنحنا الحافز المناسب لأن نكون جاهزين والعمل بشكل استباقي في مواجهة هذا التحدّي الجديد كلّيًا والذي لم يمكن تخيّله."





واكد ستيفانو دومينيكالي : "تعكس نتائجنا للعام 2019 مستويات المهارة والالتزام لكل موظّفي ’ لامبورجيني ‘ حول العالم، ونحن نشكرهم ونشكر جميع مساهمينا لثقتهم ودعمهم المستمر لنا. إننا واثقون تمامًا بالقوّة والطاقة والحماسة والشغف والرويّة التي تتمتّع بها جميع السيدات والرجال العاملين في ’لامبورغيني‘، شاملة هذه الأوقات الصعبة. وارتكازًا على النتائج المحقَّقة للآن، نتابع التحضير لمزيد من النمو المستدام والاستفادة من فرص جديدة في مجال الابتكارات والتقنيات لأجل تحقيق إنجازات مستقبلية جديدة."





حيث سجّل حجم الأعمال نموًا بنسبة 28 بالمئة حيث ارتفع من 1.42 مليار يورو إلى 1.81 مليار يورو في 2019. كما إن النمو الدولي للمبيعات كان أقوى، حيث ارتفع بنسبة 43 بالمئة ليصل إلى 8,205 سيارات تم تسليمها إلى العملاء مع تسجيل مبيعات قياسية في جميع المناطق الرئيسية: أمريكا، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا الباسيفيك. وفي السنة الأولى لتوفرها بشكل كامل في الأسواق، بِيعَ من المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) طراز ’أوروس‘ (Urus) 4,962 مركبة محافظة بذلك على زخم المبيعات العالي. واكتمل هذا النجاح عبر أداء المبيعات القوي من مجموعتي طرازات السيارات الرياضية الفائقة وهما ’أفنتادور V12‘ (V12 Aventador) التي بِيعَ منها 1,104 سيارات و’هوراكان V10‘ (V10 Huracán) التي بِيعَ منها 2,139 سيارة.



