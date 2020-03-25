مستشار رئيس الجمهورية للصحة يشرح أسباب تنفيذ حظر التجول جزئيًا.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن المرض يسير على مراحل وكل مرحلة يوجد بها أعباء اقتصادية وأعباء اجتماعية وأعباء عائلية وأعباء تمس فئات كثيرة من المجتمع، كما أن ترصد الحالات في جميع أنحاء العالم يمر بمراحل مختلفة.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه في المرحلة الزمنية التي وصل فيها فيروس كورونا إلي مصر قمنا بالدخول إلى مرحلة تستوجب هذه الإجراءات كما أنه لكل مرحلة إجراءات معينة تحد من انتشار المرض ناتجة عن تجارب تمت في بلاد اخرى قد انتشر فيها المرض.









وأوضح، أن البلاد التي لا تطبق هذه المراحل في وقتها المناسب حدث لديهم تضاعف في انتشار المرض وجميع المراحل تتم تدريجيا حسب احتياجات كل مرحلة ومستلزماتها.





وتابع تاج الدين، أنه بناء علي تواجدى مع الأطباء والممرضين منذ بداية الأزمة وجدت لديهم قوة الحماسة والمشاركة والتضحية للدفاع عن المواطنين المصريين وعن مصر ولا يتأخر أحد منهم على العمل لحظة واحدة.





وقال مستشار رئيس الجمهورية للصحة إنني أقدم التحية إلي كل الفريق الطبي والتقدير والامتنان لما يقومون به لخدمة الوطن والمواطنين.