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تعليم

للمعاونة في مواجهة كورونا.. تفاصيل آخر منح أكاديمية البحث العلمي والمشاركة بها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:54 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لمنحة استثنائية عاجلة من برنامج "طبق فكرتك"؛ لتلقى مقترحات مشروعات بحثية مبتكرة تقدم حلولا علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا، على أن يكون آخر موعد للتقدم 28 مارس وإعلان المشروعات الفائزة والتعاقد فى الأسبوع الأول من أبريل.

ولمزيد من المعلومات:

http://www.asrt.sci.eg/ar

وجاءت منحة الأكاديمية تحت مسمى "نداء موجه لتقديم حلول لمجابهة والحد من تبعات الوباء العالمي بسبب فيروس كورونا المستجد"، ويعد الابتكار بمصر من القوى المؤثرة في إحداث تغيير في المجتمع المصري.

وأضافت أنه حتى يتحقق دوره بفاعلية يجب علينا الاهتمام بالمبتكرين منهم وتقديم الدعم لهم حتى يصبحوا رواد أعمال، فكثير من الدول أحدثت طفرة ونمو اقتصادي فائق بسبب دعم الابتكار والمبتكرين بل إن هناك دولاً كانت لا تمتلك أي موارد إلا الموارد البشرية من المبتكرين، وعندما ننظر إلى المجتمع المصري نجد أنه يعاني وبشدة من الافتقار الشديد إلى رواد الأعمال التكنولوجيين والتي لا تتحقق ريادتهم إلا بالابتكار الحقيقي المبني على أساس علمي،لذلك اهتمت الدولة بدعم الابتكار وذلك ظهر جليا في استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة للاقتصاد 2030.

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