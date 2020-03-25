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فن

آسر ياسين: انضمامي لمسلسل «الاختيار» واجب وطني وفني

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:59 ص
اسر ياسين
اسر ياسين
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أشاد الفنان آسر ياسين بفكرة إنتاج مسلسل "الاختيار"، معربًا عن أمله في عمل المزيد والمزيد من الأعمال الفنية المشابهة.

وفي مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي" على تليفزيون دبي، قال آسر ياسين إن المسلسل يخلد الذين ماتوا من أجلنا، والمشاركة به أقل واجب يمكن أن يؤديه.

من جهة أخرى، يقوم آسر ياسين ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يظهر فيه متنكرا بأكثر من طريقة، وفقا لتصريحاته للبرنامج.

مسلسل "بـ100 وش" تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، أما مسلسل "الاختيار"، فهو من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف مثل صلاح عبد الله، ومحمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويعرض أيضا في رمضان المقبل.
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