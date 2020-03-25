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أخبار العالم

حملة مشبوهة ضد محافظ تعز باليمن بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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 أطلقت شخصيات مشبوهة حملة ضد محافظ تعز نبيل شمسان، زاعمة أنه رفض إجراء الكشف الطبي عليه قبل دخوله المحافظة بالرغم من أنه قادم من مصر، وطالبوا بوضعه في الحجر الصحي.

وتناست تلك الشخصيات التي قادت حملة ممنهجة ومدفوعة الأجر ضد محافظ تعز، أنه وصل إلى عدن أولا قبل أن يصل تعز، وأنه مر بأجهزة الكشف الطبي في مطار عدن لدى وصوله البلاد، بالإضافة إلى أن أجهزة قياس الحرارة ليست المقياس لثبوت إصابة أي شخص بفيروس كورونا، فقد أثبت العلماء خلال الأيام القليلة الماضية إصابة أشخاص في دول أوروبية دون ظهور أي أعراض عليهم.

وتمادت الشخصيات التي حاولت الإساءة لمحافظ تعز نبيل شمسان، في الإساءة لدولة مصر الشقيقة، زاعمة تفشي المرض فيها، على غرار ما تردده قناة الجزيرة القطرية، في حين أن منظمة الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة المرض.

وتناست تلك الشخصيات وقوف الشقيقة مصر الدائم حكومة وشعبا بجانب بلادنا في الشدة والرخاء، ورعايتها للجالية اليمنية المقيمة حاليا بين المصريين وتتم معاملتهم كأشقائهم المصريين دون تفرقه.
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