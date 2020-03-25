رمضان صبحي يكشف حقيقة تعاقده مع الزمالك

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه لو عاد به الزمن لن يقف على الكرة مثلما فعل في مباراة الزمالك الشهيرة عام 2015.









وأضاف صبحي خلال تصريحاته على فضائية "اون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة"، أنه لو عاد به الزمن كان من الممكن أن يفعل نفس التصرف وقتها، لكن لو تكرر الموقف حاليًا ونحن في 2020 فلن أقدم على هذا التصرف مرة أخرى.









وتابع صبحي: لم أوقع للزمالك نهائياََ وما تردد عن ذلك الأمر شائعات ليس لها أساس من الصحة.







