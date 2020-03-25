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أخبار العالم

نائب ترامب: أبل تتبرع بـ 9 ملايين كمامة للمساعدة في مواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:45 ص
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن شركة أبل ستتبرع بـ9 ملايين كمامة كانت في مخازنها ستوزع على الطواقم الطبية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تركز بشكل أساسي على ولاية نيويورك التي يتفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير.

وأضاف أنه على كل من سافر إلى نيويورك مؤخرا يجب أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم نشهدها منذ عقود، مُعلنًا أن إدارته تعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستظل "قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرًا على فيروس".
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