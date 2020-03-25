حتى الزواج أصبح عن بُعد.. عروسان يبتكران طريقة لإقامة زفافهما بعيدا عن كورونا

ضيق الفيروس التاجي "كورونا"، الخناق على حفلات الزفاف والأعراس، وتفشل خطط المقبلين على الزواج من مختلف بلدان العالم في الاحتفال ببداية حياة جديدة كما كانوا يحلمون، ولكن الأمر بالنسبة لـ "إيان" و"لوسيا" مغاير تمامًا.





ولجأ العريس الكندي "إيان كارليف" وعروسته المكسيكية "لوسيا سول" إلى الواقع الافتراضي لإقامة حفل زفافهما ومشاركته مع أصدقائهم عن بعد، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان "الإماراتية.





وفي حديقة منزلهما بالمكسيك عقد قرانهما بحضور شاهدين اثنين، وقاضٍ؛ لإتمام مراسم الزواج الرسمية، بينما كانت شاشات الكمبيوتر تنقل الحفل في بث مباشر على "فيسبوك" لـ 300 صديق وفرد من أفراد العائلتين، ليشاركوا في الحفل من منازلهم.





وقال "كارليف" إن هذه الفكرة توصلوا إليها بعدما صادف موعد الزفاف، انتشار الفيروس في الأرض، وتوقفوا عن خطط حفل الزفاف خاصًة لأن أهلهم منتشرون حول العالم.





وأضاف أن ما جعلهم يسرعون بهذه الخطوة إعلان الهيئات الصحية أن فترة الوباء ستستمر من 6 لـ 12 شهرا، لذلك قرروا أن يتخذوا خطوتهم المميزة ويحتفلوا بزفافهم تحت أي ظرف، وقد أرسل دعوة إلى الأصدقاء قائلًا:" إذًا لقد قررت الزواج من الفتاة التي أحب، لوسيا سول، لتمضية حياتنا معا، انضموا إلينا غدًا عند الساعة الخامسة لحضور الزفاف افتراضيًا".