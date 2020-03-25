غضب أم ابتلاء.. داعية يوضح حكم مظاهرات كورونا لرفع البلاء.. فيديو

قال الداعية الإسلامية شريف شحاتة، إنه لابد من إحسان الظن بالله عز وجل، وهناك من يعتقد أن ما يحدث نهاية العالم وغضب من المولي عز وجل وهذا السؤال خطأ، لأن كلمة "غضب" لا يوجد أحد يؤكدها ونحن عبيد في الأساس.

وأضاف "شحاتة"، في حواره مع الإعلامية أيه عبد الرحمن، مقدمة برنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء: "ماينفعش أقول ده غضب وما يحدث ابتلاء من ربنا، والعلماء قالوا اللي يموت بكورونا شهيد، والبلاء اللي إحنا فيه وكل ذرة خوف وزعل وهم وغم في ميزان الحسنات".





من جهتها، قالت أيه عبد الرحمن، إن "إعمال العقل" و"اعقلها وتوكل" هناك من يعتقد أن ربنا يستجيب للدعاء في الجموع، وليس لواحد.





وأكمل الداعية الإسلامي، أن فكرة أن نتجمع لكي ندعي؛ ليس شرطا أساسيا في الاستجابة، موجها حديثه للمواطنين: "أقول لكل الناس محدش يفتح المقاطع الصوتية والفيديوهات التي ترسل عبر السوشيال ميديا".





ويضرب مصر والعالم فيروس كورونا، والذي تسبّب في إصابة ما يقرب من 400 ألف شخص ووفاة ما يقرب من 17 ألفًا حول العالم.