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محافظات

ضبط ١٣٣٦٠ جوانتي و ٩٥٠ زجاجة كحول في أسيوط

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:59 ص
مستلزمات صحية مغشوشة
مستلزمات صحية مغشوشة
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إيهاب عمر
حررت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية التموين، 40 محضرا لعدد من الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية في حملة لمواجهة جشع التجار والسوق السوداء.

شارك في الحملة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة، والعقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين، والمقدم محمد الشريف والمقدم أحمد جميل ضباط بإدارة مباحث تموين أسيوط.

حيث أسفرت نتائج تلك الحملات بأسيوط عن ضبط عدد ٩٥٠ زجاجة بخاخة كحول صغير و عدد ١٨٠ لتر كحول و ١٣٣٦٠٠ جوانتي طبي لاتيكس و ٨٨٦٩ كمامة طبية  و ٥١ لتر مطهرات متنوعة تم التحفظ على كافة المضبوطات وتم إخطار النيابة العامة للتصرف .

وأشار مرعي، إلى أنه تم المرور على عدد كبير من الصيدليات خلال عدة حملات متتاليه لمدة ٣ أيام أسفرت عن تحرير عدد ٤٠ محضر جنح أمن دولة طوارئ وتنوعت المخالفات ما بين امتناع عن البيع وغش تجاري وبيع أزيد من السعر الجبري..
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