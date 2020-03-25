AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عنتر: مرتضى الأسد نقلني للزمالك بعد تعثر الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:40 ص
حسام الحارتي
كشف محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس تدخل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لإنهاء إجراءات انتقاله .

وأضاف عنتر خلال لقائه بفضائية " الزمالك "، أنه عقب تعثر مفاوضات  النادي الأهلي مع مسئولي نادي الأسيوطي تتدخل نادي الزمالك ليقوم بإنهاء الصفقة في ساعات قليلة عقب تدخل رئيس نادي الزمالك قائلا :" تدخل الأسد مرتضي منصور وأجري اتصالا بمسئولي الأسيوطي وأخبرهم أنه يريد ضمي للزمالك وأرسل في منتصف الليل أحمد مرتضي وإسماعيل يوسف لإنهاء المفاوضات ".

وتابع :" عندما رأيت أحمد مرتضي وإسماعيل يوسف أخبرتهم بموافقتي على الانتقال لنادي الزمالك وذهبت لمقابلة مرتضى منصور ".

وأوضح أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قام بدفع كافة المستحقات المالية كاملة لنادي الأسيوطي متابعا:" الزمالك دفع المبلغ كاملا بعكس الأهلي كان عاوز يدفع 13 مليون على جزءين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. قرار جديد عقب إنهاء أزمة السوبر.. وإسماعيل يوسف رئيسا للبعثة في قطر

قبل السفر للدوحة.. مرتضى منصور: أنا الأسد.. ومعندناش مشكلة مع شعب قطر

تعرف على موعد مغادرة فريق الزمالك من قطر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي

بعد تدخل مرتضى منصور.. إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك في الإمارات

مرتضى منصور لـ عبدالله جمعة: الأهلي هيعذب أخوك.. فيديو

تفاصيل اليوم الأول للزمالك بالإمارات استعدادا لقمة الأهلي في السوبر المحلي

ترشيحاتنا

رامي رضوان: دول العالم بها حالات مصابة أكبر من الأرقام المعلنة ..فيديو

بعد فيديوهات الباكية.. مصير أشهر مصابة بـ كورونا .. فيديو

بملابس البيت.. ريهام أمين بـ إطلالة طبيعية من منزلها

أحمد موسى يكشف سبب تأخير مؤتمر وزيرة الصحة اليوم حول تطورات كورونا

الصحة: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بـ كورونا ..وحالة وفاة واحدة و تعافى 80

تفاصيل ضبط وافد في السعودية يبصق على عربات المتسوقين لنشر كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور