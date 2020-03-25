محمد عنتر: مرتضى الأسد نقلني للزمالك بعد تعثر الأهلي

وأضاف عنتر خلال لقائه بفضائية " الزمالك "، أنه عقب تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع مسئولي نادي الأسيوطي تتدخل نادي الزمالك ليقوم بإنهاء الصفقة في ساعات قليلة عقب تدخل رئيس نادي الزمالك قائلا :" تدخل الأسد مرتضي منصور وأجري اتصالا بمسئولي الأسيوطي وأخبرهم أنه يريد ضمي للزمالك وأرسل في منتصف الليل أحمد مرتضي وإسماعيل يوسف لإنهاء المفاوضات ".





وتابع :" عندما رأيت أحمد مرتضي وإسماعيل يوسف أخبرتهم بموافقتي على الانتقال لنادي الزمالك وذهبت لمقابلة مرتضى منصور ".





وأوضح أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قام بدفع كافة المستحقات المالية كاملة لنادي الأسيوطي متابعا:" الزمالك دفع المبلغ كاملا بعكس الأهلي كان عاوز يدفع 13 مليون على جزءين".



