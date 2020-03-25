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توك شو

أخبار التوك شو.. مصير الترم الثاني بالجامعات.. اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 هيدفع 4 آلاف جنيه.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. فيروس هانتا لا ينقل العدوى من إنسان لآخر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:35 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مساء أمس، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

وجه الإعلامى أحمد موسى، رسالة مهمة للمواطنين، قائلا: "خليك فى البيت ومتنزلش من الآن مش من بكره الساعة 7"، وأضاف: "كل واحد يقعد فى بيته مفيش حاجة مستعجل عليها تروح تعملها".

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إنه يتم تجربة حوالي 96 دواءً حول العالم  لعلاج فيروس كورونا.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة اتخذت إجراءات مهمة اليوم للحفاظ على المواطنين موضحًا، أن القرارات ستطبق من غد، الأربعاء.


قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحكومة فى أى مكان تتخذ قرار الحظر الكامل  فى حالة عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي.

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن  تقرير الجارديان عن وجود 19 ألف حالة مصابة بكورونا مخالف للحقيقة لأن هذا يعنى أن هناك 600 شخص على أجهزة تنفس فى وقت واحد، وهذا غير صحيح.

أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن المنظمة لا توصي باستخدام الكمامات لأن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء وإنما بالرذاذ، مشيرا إلى أنه يجب غسل اليدين باستمرار وهي الوقاية لهذا المرض. 

زف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "سيتم تعويضهم بشكل سريع".

قال الإعلامي رامي رضوان، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 402 حالة منهم 80 حالة تماثلت الشفاء و20 حالة وفاة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الظروف التى تمر بها البلاد حاليا أزمة لم تمر علينا منذ مئات السنين ولم يشهد العالم أى ظرف مماثل يمكن أن يؤثر اقتصاديا وعلميا واجتماعيا ونفسيا على المجتمعات مثل هذه الأزمة.

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