AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب بـ إيطاليا: الحجر المنزلي من أهم الوسائل لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:36 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور كمال غريبي، رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات في إيطاليا، إن الوضع لديهم صعب، مؤكدًا أن هناك نسبة عالية من الوفيات بشكل يومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن نسبة الإصابات فى إيطاليا بـ فيروس كورونا بدأت في الانخفاض تدريجيًا، ولكن هناك حالات وفاة.

وأشار "كمال غريبي"، إلى أن الحجر الصحى المنزلى من أهم الوسائل لمواجهة فيروس كورونا، وعلى كل شخص الجلوس فى البيت لمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات فى إيطاليا، أن أى بلد متقدم لا يستطيع التعامل مع فيروس كورونا، معلقًا "مفيش حد يقدر يتعامل أو يواجه الفيروس".

ولفت إلى أن القرار الصحيح لمواجهة كورونا هو الجلوس فى البيت، مؤكدًا "مش هنقدر نوجه اللوم لأي دولة عربية لا تستطيع التعامل مع فيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ السويس يشدد علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس الكورونا

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إجراءات وزارة الطيران المدنى لمواجهة كورونا

تحرك برلماني عاجل لمنع تداول الشيشة بسبب كورونا.. تفاصيل

هل يصلح "كورونا" ما أفسدته الانتخابات في إسرائيل؟

خليك فى بيتك.. نجوم الفن يساهمون فى حملة للتوعية بخطورة الخروج من المنزل.. بسبب فيروس كورونا

أبرزهم يسرا والسقا وأحمد السعدنى.. نجوم الفن يرفعون شعار خليك فى البيت

ترشيحاتنا

الداخلية تتخذ جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر.. فيديو

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

رمضان صبحي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي

الصحة: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بـ كورونا ..وحالة وفاة واحدة و تعافى 80

بيان هام لسفارة مصر بـ سلطنة عمان بشأن عودة العالقين

الطريق إلى الـ 500 جنيه.. في 4 خطوات اعرف إزاي تاخد دعم من القوى العاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور