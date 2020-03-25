طبيب بـ إيطاليا: الحجر المنزلي من أهم الوسائل لمواجهة كورونا

قال الدكتور كمال غريبي، رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات في إيطاليا، إن الوضع لديهم صعب، مؤكدًا أن هناك نسبة عالية من الوفيات بشكل يومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن نسبة الإصابات فى إيطاليا بـ فيروس كورونا بدأت في الانخفاض تدريجيًا، ولكن هناك حالات وفاة.

وأشار "كمال غريبي"، إلى أن الحجر الصحى المنزلى من أهم الوسائل لمواجهة فيروس كورونا، وعلى كل شخص الجلوس فى البيت لمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات فى إيطاليا، أن أى بلد متقدم لا يستطيع التعامل مع فيروس كورونا، معلقًا "مفيش حد يقدر يتعامل أو يواجه الفيروس".

ولفت إلى أن القرار الصحيح لمواجهة كورونا هو الجلوس فى البيت، مؤكدًا "مش هنقدر نوجه اللوم لأي دولة عربية لا تستطيع التعامل مع فيروس كورونا".