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أخبار البلد

بطريرك الروم الأرثوذكس يصلي لبلدان العالم للنجاة من "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:23 ص
بابا الروم
بابا الروم
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سامح سلام

احتفل بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ثيودرورس الثاني، بصلاة غروب عيد بشارة العذراء مريم في كنيسة البشارة بمدينة الإسكندرية والأبواب مغلقة، طالبًا في صلاته شفاعة السيدة العذراء مريم نجاة البشرية من انتشار فيروس كورونا.

شارك معه في الصلاة المتروبوليت ناركيسوس مطران نوكراتيس (والنائب البطريركي في الإسكندرية)، الأرشمندريت نيكوديموس توتكاس، والأرشمندريت بافلوس يوسفيديس فقط.

وعقب  صلاة الغروب، شدد البابا ثيودوروس على أنه "بعد المسار الصعب والصعود إلى الجلجوثا، ستأتي القيامة، ليس فقط للأجساد ولكن بشكل خاص بالوعي بأنه مع أننا حفنة من التراب لكن الله فينا".

وقال بطريرك الروم الأرثوذكس خلال صلاته أمام أيقونة مريم العذراء: "والدة الله القديسة، أنت تعرف تفاني قلبنا وتنهدات وروحنا. نتضرع إليكِ اليوم هنا في هذه الكنيسة المقدسة، نتضرع إليك طالبين رحمة محبتك كأم العالم غيورة على هذا الكوكب الجميل الذي خلقه الرب الإله لنا. ونطلب منك بصفتك قائدة محامية أن تتدخلى وتنقدي جنس البشر من الوباء وتقوديه إلى التوبة، في اعتراف قلب والعودة إلى رحمتك وتعاطفك ، لنرى صحتنا حتى نسير في وصايا ربنا".

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