تامر أمين يكشف اسم المحرض على مسيرة الإسكندرية ضد كورونا.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك بعض الأشخاص ينشرون شائعات؛ من أجل إحداث مشاكل، موضحًا أن قنوات الإخوان استغلت خروج بعض المواطنين فى الإسكندرية أمس، وقاموا بفبركة بعض الأشياء.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار": الإرهابي الهارب معتز مطر الذى يعمل بالقنوات الإرهابية استغل ما حدث فى الاسكندرية وظل يهلهل".

ولفت تامر أمين إلى أن الخائن الهارب معتز مطر هو من حرض على خروج الـ 30 شخصاً بالإسكندرية، وأكد تامر أمين: "انت فرحان أن فى 30 واحد سمعوا كلامك فده بيدل على هبلك.. اتكسف على دمك واسكت".

وتابع تامر أمين "أن الخطر فى كورونا هو النزول والاختلاط.. والإرهابي معتز مطر يطالب المواطنين بالتجمع ونقل الفيروس".

وأشار تامر أمين، إلى أن الأشخاص الذين خرجوا أمس سيتم تطبيق القانون عليهم، مؤكدًا أن أجهزة الأمن قامت بالقبض على عدد منهم.