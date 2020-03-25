مرتضي منصور: انتقال عنتر للزمالك كلف الأهلي 42 مليون جنيه

أشاد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك، بقرارات الدولة المصرية من أجل مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على المواطنين قائلا:" قرارات حكيمة وأنا أول من طلبت بتطبيق حظر التجول".

وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك"، :" لازم نساعد الدولة ونلتزم بالتعليمات ونلزم البيت للخروج من تلك الأزمة بدل مانقعد في المستشفيات".





واَضاف مرتضي منصور أنه تم صرف كافة المستحقات المالية للعاملين بنادي الزمالك رغم الظروف التي يتعرض لها النادي في الوقت الحالي مشيرا الي اتخاذ كافة الاستعدادات لصرف بعض مستحقات اللاعبين يوم الخميس المقبل".





من جهة أخري أكد مرتضي منصور أن محمد عنتر لاعب الفريق الأول لم يغادر صفوف نادي الزمالك كما يروج البعض مشيرًا إلى التزام اللاعب بكافة التعليمات داخل القلعة البيضاء بالإضافة إلي امتلاكه قدرات فنية هائلة".





وتابع:"انتقال عنتر للزمالك كلّف الأهلي 42 مليون جنيه بعد ما خطفته من القلعة الحمراء وبيقعدوا يقولوا مهندس الصفقات في الأهلي رغم أني خدت منه عمرو زكي وفوجئوا بيه في مباراة المقاولون العرب ومصطفى جعفر وأحمد الكأس وخطفته من الأهلي".



