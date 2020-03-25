السعودية تخصص مواعيد للتسوق لحماية كبار السن





أعلنت أمانة الرياض العامة في السعودية عن مواعيد و أماكن بيع السلع والمستلزمات الطبية للمواطنين و خصصت أماكن معينة لكبار السن خوفا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا .





أوضحت في الإعلان ان الهدف الرئيسي من كل القرارات الحكومية هو حماية و امن المواطنين ، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات و المواعيد المحددة حرصا على صحة المواطنين .





أوضح البيان أن الحكومة قررت أنه من الساعة 9 صباحا يمكن لكبار السن قضاء احتياجاتهم و شراء ما يرغبون حتى العاشرة صباحا ، و يفضل عدم النزول من المنزل عقب تلك المواعيد و ترك الفرصة للشباب حتى السادسة مساءا ، و بحلول الليل الكل يلزم بيته و فرض حظر التجوال في الشوارع .

بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبرى، وضمن إجراءاتها الاحترازية من فايروس #كورونا، #أمانة_منطقة_الرياض تخصص أوقات محددة لتسوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فقط خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم..#صحتكم_أمانة pic.twitter.com/ZDaQVUvvDo — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 24, 2020

فرضت السعودية منذ أيام حظر التجوال على أغلب بقاع المملكة خوفا من تفشي وباء كورونا بين مواطنيها و فرضت الحظر للتأكد من التزام الجميع بالمنزل.