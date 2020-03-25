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منوعات

السعودية تخصص مواعيد للتسوق لحماية كبار السن

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:01 ص
حظر التجوال في السعودية
حظر التجوال في السعودية
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مريم صليب
فرضت  السعودية منذ أيام حظر التجوال على أغلب بقاع المملكة خوفا من تفشي وباء كورونا بين مواطنيها و فرضت الحظر للتأكد من التزام الجميع بالمنزل. 

أعلنت أمانة الرياض العامة في السعودية عن مواعيد و أماكن بيع السلع والمستلزمات الطبية للمواطنين و خصصت أماكن معينة لكبار السن خوفا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا . 

أوضحت في الإعلان ان الهدف الرئيسي من كل القرارات الحكومية هو حماية و امن المواطنين ، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات و المواعيد المحددة حرصا على صحة المواطنين . 

أوضح البيان أن الحكومة قررت أنه من الساعة 9 صباحا يمكن لكبار السن قضاء احتياجاتهم و شراء ما يرغبون حتى العاشرة صباحا ، و يفضل عدم النزول من المنزل عقب تلك المواعيد و ترك الفرصة للشباب حتى السادسة مساءا ، و بحلول الليل الكل يلزم بيته و فرض حظر التجوال في الشوارع . 
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