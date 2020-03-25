فريدة عثمان تكشف عن موقفها بعد تأجيل الأولمبياد وأملها في العودة لمصر

كشفت فريدة عثمان السباحة المصرية العالمية عن موقفها وهى خارج البلاد، بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 والتي كان من المقرر أن تقام خلال الصيف المقبل، ولكن تم تأجيلها إلي صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا .





وكتبت السباحة المصرية على حسابها على تويتر :"بعد تأجيل الأولمبياد، ممكن حد يدينى أى معلومات علشان اعرف ارجع مصر؟".





وتواصل موقع "صدى البلد" سريعا مع فريدة عثمان في هذا الإطار وقالت في تصريحات خاصة: "وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تواصل معي واطمأن على صحتي وعلم بكل ما يدور حولي".





وأضافت فريدة: "لا أعرف ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن أريد العودة لمصر بكل تأكيد وأنا بخير وأطمئن الجميع علي".