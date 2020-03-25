AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رد صادم من ترامب حول تحديد عيد الفصح موعدًا للانتصار على كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل بالنجاح في هزيمة كورونا وتخفيف القيود المفروضة بحلول عيد الفصح، أي بحلول 12 أبريل المقبل.

لكن ترامب حاول التهرب خلال مؤتمر صحفي من سؤال أحد المراسلين، حول سبب تحديده عيد الفصح موعدا لتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وعندما سأل أحد الصحفيين حول ما إذا كان الطبيبان المتواجدان على المنصة متفقان على أن تحديد عيد الفصح أمر واقعي، رد ترامب دون ترك فرصة قائلا إنه يسترشد وعلى اتصال بالدكتور أنتوني فوسي والدكتورة ديمروا بريكس (الأعضاء بفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة وباء كورونا".

وعن سبب تحديده عيد القيامة للانتصار على كورونا، أجاب ترامب: "لقد ظننت أنه سيكون توقيتًا جميلاً"، مشيرًا إلى أنه سيطبق ذلك إذا كان الأمر مناسبًا.

وتابع ترامب في محاولة لإيجاد إجابة مناسبة : "ربما نقوم بتطبيقه على أقسام من البلاد"، وبدا وكأنه يفكر بصوت عال حول كيفية تطبيق جدوله الزمني لعيد الفصح و يجعله فعالا".

كان "ترامب" أعلن في وقت سابق  إلغاء تشريع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل "قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرًا على فيروس".

وفي لقاء مع "فوكس نيوز" أكد ترامب أنه يخطط لفتح الشركات وتخفيف قيود مواجهة كورونا بحلول عيد القيامة في 12 أبريل المقبل، الأمر الذي أثار جدلا إعلاميا كبيرا.

وقال ترامب في جزء من المقابلة "نفقد آلاف الأرواح سنويا بسبب الإنفلونزا ولا نغلق البلد.. يمكننا أن ندمر بلدا بتلك الطريقة.. بالغلق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يكشف موعد التخلص من فيروس كورونا

ترامب يهاجم مراسلا بسبب سؤال عن كورونا.. فيديو

ترامب: لا نعتزم فرض الحجر الصحي في البلاد.. فيديو

ترامب يسير عكس العالم.. ويعلن: سأنهي القيود على الحركة بسبب كورونا في هذا الموعد

ترامب يقرر إلغاء تشريع فيروس كورونا

ترامب يكشف موعد فك قيود كورونا من أعناق الأمريكان

ترشيحاتنا

بملابس البيت.. ريهام أمين بـ إطلالة طبيعية من منزلها

اتضحك عليهم.. مسيرات أهالي إسكندرية لن تتكرر مرة أخرى لهذا السبب

شوقي: حذرت أحمد فتحي من الانضمام لهذا النادي.. وإكرامي اتخذ القرار السليم

رمضان صبحي يفجر مفاجأة جديدة عن حجم إصابته.. تفاصيل

الصحة تعلن خبرا سار لـ مصابي الأمراض المزمنة والأطفال الرضع

لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي