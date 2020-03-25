رد صادم من ترامب حول تحديد عيد الفصح موعدًا للانتصار على كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل بالنجاح في هزيمة كورونا وتخفيف القيود المفروضة بحلول عيد الفصح، أي بحلول 12 أبريل المقبل.





لكن ترامب حاول التهرب خلال مؤتمر صحفي من سؤال أحد المراسلين، حول سبب تحديده عيد الفصح موعدا لتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان".





وعندما سأل أحد الصحفيين حول ما إذا كان الطبيبان المتواجدان على المنصة متفقان على أن تحديد عيد الفصح أمر واقعي، رد ترامب دون ترك فرصة قائلا إنه يسترشد وعلى اتصال بالدكتور أنتوني فوسي والدكتورة ديمروا بريكس (الأعضاء بفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة وباء كورونا".





وعن سبب تحديده عيد القيامة للانتصار على كورونا، أجاب ترامب: "لقد ظننت أنه سيكون توقيتًا جميلاً"، مشيرًا إلى أنه سيطبق ذلك إذا كان الأمر مناسبًا.





وتابع ترامب في محاولة لإيجاد إجابة مناسبة : "ربما نقوم بتطبيقه على أقسام من البلاد"، وبدا وكأنه يفكر بصوت عال حول كيفية تطبيق جدوله الزمني لعيد الفصح و يجعله فعالا".





كان "ترامب" أعلن في وقت سابق إلغاء تشريع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل "قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرًا على فيروس".





وفي لقاء مع "فوكس نيوز" أكد ترامب أنه يخطط لفتح الشركات وتخفيف قيود مواجهة كورونا بحلول عيد القيامة في 12 أبريل المقبل، الأمر الذي أثار جدلا إعلاميا كبيرا.



