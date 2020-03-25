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الأورمان: 500 أسرة متضررة من كورونا في 50 قرية.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:57 ص
دار الاورمان
دار الاورمان
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إبراهيم القادري
قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان ، إنه تم حصر 50 قرية - خلال الأسبوع الماضى- وكل قرية بها 400 او 500 أسرة متضررة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة والعمالة اليومية .

وأضاف محمود فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج هو دة مع الإعلامي طارق علام المذاع علي قناه المحور ، أن جمعية الأورمان تعمل علي توفير المواد الغذائية الاساسية تكفي من شهر ونصف الي شهرين .

واوضح محمود فؤاد ، أن المواد الغذائية عبارة عن أرز ومكرونة ولحوم وسمنه وشاى وسكر وكل شيء يقوم باستخدامه أفراد المنزل .

وتابع : أن الأسرة يتم توزيع عليها كرتونتين تحتويان على مواد غذائية تزن نحو  32 كيلو .

وأـكمل أن أى شخص يريد التبرع عليه الاتصال علي الخط الساخن 19455، كما أن صندوق تحيا مصر هو من يمثل الدولة الان في المجتمع المدني .
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