الأورمان: 500 أسرة متضررة من كورونا في 50 قرية.. فيديو

حصر 50 قرية - خلال الأسبوع الماضى - وكل قرية بها 400 او 500 أسرة متضررة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة والعمالة اليومية . قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان ، إنه تمبالإضافةإلى





وأضاف محمود فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج هو دة مع الإعلامي طارق علام المذاع علي قناه المحور ، أن جمعية الأورمان تعمل علي توفير المواد الغذائية الاساسية تكفي من شهر ونصف الي شهرين .





واوضح محمود فؤاد ، أن المواد الغذائية عبارة عن أرز ومكرونة ولحوم وسمنه وشاى وسكر وكل شيء يقوم باستخدامه أفراد المنزل .





وتابع : أن الأسرة يتم توزيع عليها كرتونتين تحتويان على مواد غذائية تزن نحو 32 كيلو .





وأـكمل أن أى شخص يريد التبرع عليه الاتصال علي الخط الساخن 19455، كما أن صندوق تحيا مصر هو من يمثل الدولة الان في المجتمع المدني .