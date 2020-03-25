موجود منذ سنوات.. اكتشاف لقاح يقضي على كورونا

يتوق العالم إلى اللحظة التي سيظهر فيها اللقاح النهائي الذي سيتصدى للفيروس التاجي "كورونا"، ومن أجل هذه اللحظة الثمينة يسعى الكثير من العلماء وراء إخراج ذاك اللقاح الذي سينقذ سكان الأرض من فكي كورونا.





ومن بين تلك المحاولات التي خرج بها باحثين من 4 دول، هو اكتشاف فاعلية لقاح يستخدم لمرض السل منذ زمن بعيد، في كونه يصلح كلقاح لفيروس كورونا، حيث يعزز من جهاز المناعة ويقي الأشخاص من هذا الوباء، بحسب ما نشرت مجلة "ساينس" العالمية.





ومن المفترض أن تتم تقديم تلك الجرعات التجريبية خلال الأسبوع الحالي، للأطباء وممرضين معرضين بشكل كبير للإصابة بالمرض التنفسي، فضلًا عن كبار السن، الذين يشكلون أغلب المصابين والضحايا.





وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أنه يتم الاستعانة بلقاح السل؛ لأن فيروس كورونا يُصيب الجهاز التنفسي للإ نسان ، أو يؤدي إلى إصابته بالتهاب الرئة في الحالات الأشد.





وأوضحت التقارير أن العلماء يبحثون في فاعلية اللقاحات المتاحة حاليًا، لأن إنتاج لقاح جديد سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة والعالم في حالة أزمة حاليًا.