أحمد السعدني ينضم لـ ‎ Tik Tok

انضم الفنان أحمد السعدني لتطبيق Tik Tok، بفيديو شهير للكاتبة صافيناز كاظم من أحد البرامج وهي تغادر الاستوديو في حالة غضب قائلة: "إن شالله يا رب نكون في القمر.. إلغي رحلتي".
الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل "شبر ميه" عبر قناة DMC ، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور ، ويحقق نسبة مشاهدة جيدة.
مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.