أحمد السعدني ينضم لـ ‎ Tik Tok

انضم الفنان أحمد السعدني لتطبيق ‎ Tik Tok، بفيديو شهير للكاتبة صافيناز كاظم من أحد البرامج وهي تغادر ‏الاستوديو في حالة غضب قائلة: "إن شالله يا رب نكون في القمر.. إلغي رحلتي".‏





الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل "شبر ميه" عبر قناة‎ DMC ‎، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور ‏، ‏ويحقق ‏نسبة مشاهدة جيدة‎.‎



مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏



