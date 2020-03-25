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فن

مش بعمل كده كتير.. نبيل الحلفاوي يوجه طلباً لمتابعيه بسبب حظر التجول.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:09 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على قرار حظر التجول الذي اقرته الحكومة أمس والذي سيطبق بداية من مساء اليوم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. 
وغرد نبيل الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز مستثناة من الحظر ومواعيده فلا مبرر إطلاقا للتزاحم والتخزين وخلق أزمة حتى سيارات نقل السلع الغذائية مستثناة من مواعيد الحظر، عادة لا أطلب رتويت.. لكن أرجو تكثيف الرتويت أو كتابة أخرى بنفس المعنى، اشتر احتياجاتك كما في الأوقات العادية".

وأقرّ مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس أو الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدةـ كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 80 حتى الآن. 
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