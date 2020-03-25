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أخبار العالم

اليوم.. تسيير 3 رحلات لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تسيير 3 رحلات، اليوم الأربعاء؛ لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.

وأضاف (الطيران المدني) الكويتية -في بيان على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن الرحلة الأولى ستصل من بيروت الساعة الواحدة ظهرا، فيما ستصل الرحلة الثانية من القاهرة الساعة الرابعة مساء، والثالثة من المنامة الساعة السابعة مساء.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي- بدء المرحلة الأولى من خطة عودة المواطنين الكويتيين الى البلاد، خلال الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.
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