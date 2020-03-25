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أخبار العالم

تونس تسجل رابع حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المكلف بمتابعة فيروس كورونا بولاية المهدية في تونس، الدكتور سمير لحول، وفاة المصاب بالفيروس، في معتمدية بومرداس، من الولاية المهدية، ليلة الثلاثاء.

وكان الفقيد الذي يبلغ من العمر 65 سنة، يخضع للحجر الصحي بمستشفى فرحات حشاد في سوسة، منذ 9 مارس الجاري، وهو الحالة الثانية من حيث الإصابة بالفيروس على مستوى تونس، بعد أن وصل إلى البلاد قادمًا من إيطاليا على متن رحلة الخطوط التونسية، بتاريخ 21 فبراير الماضي.

وقد نقل المتوفّى عدوى الفيروس إلى كل من زوجته التي تقيم بدورها بالمستشفى ذاته، فضلا عن شقيقه وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي، وكلاهما يتماثلان للشفاء، وفق تأكيد المصدر لوكالة الأنباء التونسية.

وارتفع بذلك عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا"، في تونس، إلى 4 حالات، في الوقت الذي شددت فيه البلاد إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول، إلا على الحالات الضرورية.
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