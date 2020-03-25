الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالأقصر تتابع التزام المحال بقرار الغلق

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، حملاتها المكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.





وضبطت الحملة، التي مرت على أكثر من 460 محلا تجاريا ومقهى وكافتيريا، 15 حالة مخالفة للقرار.





وفي السياق ذاته، واصل رؤساء مراكز ومدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعين لمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن وغرفة عمليات المحافظة، شن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق كل مدينة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات و انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.