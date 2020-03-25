حازم إمام يوجه رسالة مؤثرة لأحد أطباء العزل الصحي.. شاهد





وظهر الطبيب في الصورة منهمكا من داخل العزل الصحي وعلق عليها حازم إمام قائلا "‏معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ربنا يقويهم جابوا اخرهم استهلكوا فعلا" و "‏‎‎ربنا معاهم" و "‏‎يارب ويحفظهم" و "‏‎ربنا يحميهم من كل شر ويقويهم".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدةـ كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 80 حتى الآن.

شارك حازم إمام لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق صورة لأحد الاطباء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.