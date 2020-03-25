مدن عالمية خاوية.. الخوف والحزن يتصدران المشهد بسبب كورونا.. صور

يعيش العالم أياما لم يشهدها خلال التاريخ في مواجهة مع عدو خفي بات يجول ويحصد أرواح المواطنين بلا رحمة وينتشر بسرعة غير عادية في جميع أنحائه، من أقصى الشرق لأقصى الغرب.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا لمدن عالمية وأوروبية ظهرت خاوية من المواطنين، وأثناء التسوق الكل محافظ على مسافة الأمان 3 أمتار بينه وبين الآخرين.





وظهرت في الصور، مدنا كانت لا تنام بسبب تواجد المواطنين بها ليلاً ونهاراً، أما عن اليوم فهي تشبه بيت الأشباح بسبب فرض حظر التجوال في معظم دول العالم للوقاية من فيروس كورونا.





جدبر بالذكر أنه بالرغم من التطور العلمي الكبير الذي وصلت له أوروبا والمجتمع الغربي، إلا أنه وقف عاجزا عن مواجهة فيروس صغير تمكن من حصد آلاف الأرواح من مواطنيها .