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بدون جراحة .. الكبسولة السحرية لـ إنقاص 15 كيلو في وقت قياسي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:34 ص
بدون جراحة .. الكبسولة
بدون جراحة .. الكبسولة السحرية لـ إنقاص 15 كيلو في وقت قياسي
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اسماء محمد
أوضح الدكتور محمد أبو النجا استشاري جراحات السمنة والمناظير، أن هناك ما يطلق عليه "سِمنة بسيطة" لا تتطلب إجراء عمليات لإنقاصها والتخلص من عدد الكيلوات الزائدة نظرًا لأنها تكون عبارة عن ١٠ أو ١٥ كيلو زائد عن الوزن المثالي وبالتالي يتطلب الأمر التعامل معه بطريقة مختلفة عن الأوزان الأخرى.

وقال الدكتور محمد أبو النجا، إنه توجد كبسولة يطلق عليها الكبسولة السحرية تستخدم في مثل تلك الحالات لإنقاص من ١٠ إلى ١٥ كيلو دون تدخل جراحي وهي مُصنعة بـ "نانو تيكنولوجي" حيث إن جدارها رقيق جدًا وفي حجم عقلة الأصبع ويتناولها المريض ويتم إجراء أشعة بسيطة للتأكد من وصولها للمعدة حيث تستقر في المعدة من ١٦ : ١٨ أسبوع أي حوالي أربعة أشهر وبعد تلك الفترة تذوب بمفردها حيث يتمكن الشخص من فقدان وزنه بمثالية في تلك الفترة . 

وشدد محمد أبو النجا استشاري جراحات السمنة والمناظير، أنه تلك الكبسولة التي سبق واستخدمها عدد كبير من المرضى وكان مفعولها كالسحر تؤدي لفقدان الوزن بدون إجراء عملية أو منظار أو التعرض لأي خطورة.
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