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منوعات

الحاجة أم الاختراع.. إيطاليا تنتج «جهاز تنفسي» من أقنعة الغوص

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مازالت الأوضاع في إيطاليا مأساوية، بشأن فيروس كورونا، كما تعاني الدولة الاوروبية من أعداد متزايدة من المصابين وحالات الوفاة حتى انها تتنافس على صدارة قائمة الدول التي تضم داخل حدودها أكبر عدد من المصابين بالفيروس التاجي  كورونا

تلك الأحداث وما يعيشه أطباء إيطاليا حرك عددًا من المهندسين الإيطاليين لصناعة أجهزة تنفس صناعي مكونة من أقنعة الغوص وصمامات تنفسية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وذلك لإمداد المستشفيات بها؛ للحد من ازمة أجهزة التنفس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

 وأوضحت الشركة أن الجزء المبتكر في القناع  هو “صمام فنتوري” مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد ويربط القناع بأنبوب الأكسجين، حيث سُمي باسم عالم الفيزياء “جيوفاني باتيستا فنتوري”.

وأشار صاحب الشركة "كريستيان فراكاسي" إلى أنه عرض خدماته بعد نقص الأقنعة الطبية في المستشفيات، مشيرًا إلى أنه أنتج 100 صمام ثلاثي الأبعاد في اليوم، وسلمهم إلى الأطباء في المستشفيات.

وكانت الشركة القائمة على تصنيع هذه الأقنعة قد قامت بتوزيعها على المستشفيات المحلية في "لومباردي" بالمجان، وخصصت هذه المنطقة بالتحديد لزيادة أعداد المصابين بها.
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