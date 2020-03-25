شبانة: استمرار تقديم الخدمات الضرورية بمقر نقابة الصحفيين في أيام الغلق

قال محمد شبانة، السكرتير العام للنقابة إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وتضم مديرين النقابة لمواجهة أزمة كورونا القائمة، مشيرًا إلى اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على الأنشطة النقابية الضرورية الخاصة بالزملاء خلال فترة الغلق.





وأضاف "شبانة" أن العمل اليومى سيتواصل بمقر النقابة وبالدور الأرضى لمدة 3 ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، ولخدمات محددة ، وهى العلاج حيث سيتواجد موظف واحد فى حالة الاحتياج اليه مع التأكيد على خدمة الواتس آب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات أو لإجراء التحاليل والشائعات.





وأضاف: وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية لصرف أي مستحقات للزملاء من خزينة النقابة ويتواجد يوميا صراف للخزينة وموظف إداري لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومي.





وأشار السكرتير العام ان مكتب البريد سيتم فتحه ايام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وذلك لصرف المعاشات للمستحقين من البريد.. كما سيتم استمرار خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا بمقر النقابة لخدمة الزملاء.





مؤكدًا أن نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية .





ولفت "شبانة" إلى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرًا واحتاطت لها واتخذت كل التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء وكذلك المرتادين على المبنى العريق مؤكدًا أن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان يتشاور يوميا لصالح الزملاء وسيتم الإعلان عن الكثير من القرارات الخدمية خلال الساعات المقبلة تسهيلا وتيسيرا للزملاء.



