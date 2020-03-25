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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-3-2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:21 ص
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2020  تباينًا في السوق الكويتي.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتية.

سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.20 دولار أمريكي 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.25 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.96 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.36 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,72 جنيه استرليني 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.63 دولار كندي 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.36 دولار استرالي 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 356.39 ين ياباني 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.01 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 176.05جنيه سوداني 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.65 ريال قطري
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