سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-3-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتية.
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.20 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.25 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.96 يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.36 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,72 جنيه استرليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.63 دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.36 دولار استرالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 356.39 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.01 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 176.05جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.65 ريال قطري